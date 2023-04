Grande Fratello Vip: le anticipazioni della finalissima

Il giorno tanto atteso è finalmente giunto: questa sera, 3 aprile, andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip. Dopo sette mesi i telespettatori e gli inquilini più conosciuti d'Italia scopriranno chi sarà il vincitore. È stata l'edizione più lunga della storia del reality: da settembre 2022 a aprile 2023, 197 giorni di diretta h24.

Quest'anno il reality è stato molto seguito, e Mediaset definisce il seguito che ha avuto un "record": la media degli spettatori a puntata è stata di 2.641.000, con uno share che ha rilevato un aumento nella fascia dei più giovani (15-64 anni la share è al 21.4% e tra i 25-34enni 31.9%). Lo show è stato molto seguito anche online: sono più di 300 milioni le pagine viste sul sito ufficiale del Gf Vip con oltre 90 milioni di interazioni e 65 milioni di ore viste su Mediaset Infinity. Secondo alcune indiscrezioni però la prossima edizione, che è già stata confermata e che vedrà al timone Alfonso Signorini, subirà dei cambiamenti viste le numerose polemiche che hanno sicuramente acceso il dibattito social(e), ma che sono state così tante da far arrabbiare anche Piersilvio Berlusconi.

Le anticipazioni della finalissima del Gf Vip del 3 aprile

La diretta sarà interamente dedicata a decretare la top 5, ma prima un ultimo televoto sarà chiuso: quello per la scelta dell'ultimo finalista (che però non sarà almeno secondo le votazioni social e dai siti di scommesse, tra i papabili vincitori) tra Milena Miconi e Alberto De Pisis. Quando il nome verrà rivelato la finale potrà ufficialmente iniziare e si susseguiranno sorprese e televoti. I sei finalisti Ogni concorrente che accederà alla finalissima riceverà nel corso della serata una bella sorpresa da parte di un parente o di un amico ed i televoti si susseguiranno uno dopo l’altro fino a quando il conduttore Alfonso Signorini decreterà il vincitore finale del programma

A contendersi il titolo di vincitore/vincitrice del Gf Vip 7 sono: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Edoardo Tavassi. Una finale quasi esclusivamente al femminile e che, almeno secondo i principali portali di scommesse, vede una donna sul primo gradino del podio. Sarà una puntata ricca di sorprese per i cinque finalisti, ma anche di confronti: chissà se Antonella Fiordelisi tornerà nella casa dopo il duro confronto che ha avuto con Incorvaia la scorsa settimana e che ha portato anche Sonia Bruganelli, sua sostenitrice da sempre, a rimproverarla.

Chissà invece per Oriana Marzoli cos'ha in mente la produzione: con Daniele Dal Moro si era creato, nella casa, un feeling particolare ma il vippone è stato squalificato e quindi non potrà fare il suo ingresso né in studio né nell'appartamento di Cinecittà.