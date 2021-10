Gf Vip, anticipazioni stasera: due parenti dei "vipponi" ospiti della Casa

Stasera, lunedì 25 ottobre, in prima serata su Canale 5 tredicesima puntate con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Tante le sorprese per pubblico e concorrenti, compreso l'arrivo di due parenti dei vip pronti ad allietare la "reclusione" dei concorrenti nel loft di Cinecittà.

Nel corso della scorsa puntata, durante le nomination, Katia Ricciarelli e Jo Squillo hanno avuto un’accesa discussione che si è protratta anche nelle ore a seguire. Alla base dell’incomprensione c’è l’atteggiamento di Jo che Katia reputa un po’ troppo da Ponzio Pilato. Stasera le due donne saranno protagoniste di un faccia a faccia: riusciranno a chiarirsi?

Manuel Bortuzzo e la passione per la musica

Nel loft di Cinecittà è arrivato un pianoforte per Manuel Bortuzzo che non ha perso l’occasione per far conoscere ai coinquilini un’altra delle sue più grandi passioni: quella per la musica. Manuel ha suonato diversi pezzi e in particolare uno del cantante Ultimo che ha commosso la Casa e il pubblico di “Gf Vip”. E' molto probabile che la produzione gli chiederà di sedersi al pianoforte e re-interpretarlo anche in occasione della diretta.

Ospiti due parenti dei "vipponi"

Non mancheranno tante sorprese più o meno gradite per i vipponi: Gianmaria Antinolfi avrà la possibilità di vedere suo fratello e Nicola Pisu sua madre Patrizia Mirigliani. Se per il fratello di Gianmaria si tratta del primo ingresso nel loft di Cinecittà, Patrizia - nota al pubblico televisivo in quanto patron di Miss Italia - è già stata ospite per fare una sorpresa al figlio Nicola nelle scorse settimane.

Il televoto

Sono finite in nomination: Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?