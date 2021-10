Gf Vip, anticipazioni stasera: Magnini e Rosolino entrano nella Casa, ecco cosa faranno

Stasera una nuova puntata con il Grande Fratello Vip. Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5 appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Diffuse le anticipazioni ufficiali a proposito di quanto vedremo in onda, tra ospiti a sorpresa di primo piano e uno spazio tutto dedicato ad Amedeo Goria, tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione.

Arrivano Rosolino e Magnini

Due grandi ospiti a sorpresa entreranno nella Casa: i campioni Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Ad accomunarli è lo straordinario talento nel nuoto e la passione per l’acqua, condivisa anche da uno dei protagonisti di questa edizione di “Grande Fratello Vip”: Manuel Bortuzzo. Un blocco televisivo sarà dunque dedicato al nuotatore simbolo della lotta ai pregiudizi sulla disabilità, atleta rimasto vittima di una sparatoria nel 2019.

Amedeo Goria al centro della puntata

Serata all’insegna delle emozioni anche per Amedeo Goria. Prima di conoscere il verdetto del televoto, il giornalista riceverà delle sorprese. Non è ancora chiaro chi sarà a farle visita, se la fidanzata Vera (già arrivata però nel corso dell'ultima puntata), oppure l'ex moglie Maria Teresa Ruta, è molto probabile che ospite della Casa sarà la figlia Guenda Goria, che proprio ieri si è immortalata a Milano (sebbene in ospedale a causa di una disavventura).

Chi perderà alla nomination?

Spazio poi all'esito del televoto. Com'è noto, Goria è inoltre finito in nomination con Davide Silvestri e Raffaella Fico.