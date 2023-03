Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: un nuovo finalista a sorpresa

La finalissima del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. La diretta di questa sera, 16 marzo, sarà l'ultima puntata del giovedì e infatti le ultime tre puntate andranno in onda solo il lunedì e infatti l'ultima puntata è programmata per il 3 aprile.

Sette vipponi si giocano l'ingresso di diritto alla finale: Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Il più votato dal pubblico sarà il secondo finalista di questa edizione del reality insieme a Oriana Marzoli. Ancora una volta però i concorrenti non sanno che il televoto servirà a ciò, ma tutti pensano di essere a rischio eliminazione e quindi per il futuro vincitore sarà una bellissima sorpresa.

Il televoto lunedì aveva deciso che ad abbandonare la casa sarebbe dovuto essere Andrea Maestrelli, ma grazie al biglietto di ritorno è rientrato nella casa più spiata d'Italia. Questa sera sarà impossibile non parlare di nuovo della relazione tra Antonella e Edaordo Donnamaria, che è stato squalificato, che dall'esterno continua a fare delle sorprese alla compagna cercando di dimostrarle il suo amore.

Parlando di coppie Oriana e Daniele sono sempre più vicini e in puntata, sicuramente, si parlerà della cena a sorpresa, e romantica, che è stata organizzata per i due e che poi si è trasformata in un vero e proprio appuntamento galante durante il quale l'influencer ha parlato della sua infanzia tra il Venezuela e la Spagna, mentre Dal Moro ha parlato di quando a scuola era vittima di bullismo.

Su Twitter in molti si stanno chiedendo se sarà trattato anche il tema Luca Onestini: l'ex volto di Uomini e Donne è stato accusato di aver fatto un gesto molto scorretto contro Nikita Pelizon.