Grande Fratello Vip, le anticipazioni di stasera: due sorprese per i vip

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera. Nella serata di oggi, lunedì 17 gennaio, in prime time su Canale 5 trentacinquesima puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tanti gli ospiti e le sorprese attese nel corso del nuovo appuntamento.

Il rapporto tra Delia e Soleil

Delia Duran ha trascorso i primi giorni nella Casa tra discussioni, rassicurazioni, dubbi e paure. Delia sta vivendo tante emozioni ed è alla ricerca di quelle risposte che, secondo lei, solo nel loft di Cinecittà potrà trovare. Se da un lato la sua presenza crea malcontento, soprattutto in Soleil Sorge che sembra patirla molto, dall’altro Delia ha già trovato dei punti di riferimento come, per esempio, Manila Nazzaro.

Il compleanno di Kabir

Kabir Bedi ha compiuto 76 anni e ha festeggiato il suo compleanno proprio nella Casa di “Gf Vip”. I concorrenti in suo onore hanno preparato una cena indiana con tanto di costumi e balli della terra d’origine dell’attore. Kabir ha ringraziato tutti per la festa indimenticabile che gli è stata preparata.

Due sorprese per Nathaly e Sophie

Dolci sorprese per Nathaly Caldonazzo e Sophie Codegoni. Non è chiaro quali saranno gli ospiti che faranno capolino per salutare le due concorrenti, ma molto probabilmente si tratta di familiari o amici.

Chi è il preferito?

Al televoto: Federica Calemme, Kabir Bedi e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Chi sarà il preferito del pubblico?