GF Vip, anticipazioni stasera: scontro totale tra "spartani" e "persiani"; reunion degli Oneston

Stasera, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con il suo trentacinquesimo appuntamento. Tanti gli argomenti che si affronteranno in questa nuova puntata del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, a partire dalla totale tra gli “spartani” e i “persiani” dopo una notte agitata. Le due fazioni sembrano essere sempre più ben delineate e una contro l’altra. Nessuna buona intenzione o occasione di festa riesce a ricompattare il gruppo e gli equilibri sembrano essere irrimediabilmente compromessi. Sarà davvero così?

Spazio, poi, alle sorprese. A partire dalla reunion degli Oneston, con Raffaello Tonon che torna nella Casa per un saluto all’amico Luca Onestini. Ma non solo, perché anche per Sarah Altobello ci sarà una bella sorpresa.

Infine, il verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello?