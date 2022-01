Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: Manuel vuole uscire; chi è Antonio Medugno

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera (con tanto di ipotesi di un nuovo concorrente, tale Antonio Medugno). A partire dalle 21.25 di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, su Canale 5 un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, il 36esimo di questa lunga, lunghissima edizione. Al timone dello show c'è come sempre Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Tanti sentimenti si fanno strada nella Casa di “Gf Vip”. In questi giorni più che mai, infatti, i “vipponi” hanno vissuto tutto con grande intensità. Tra sorprese e litigi, anche l'ipotesi di un nuovo ingresso, mai confermato però dalla produzione.

Manuel pronto ad uscire: come la prenderà Lulù?

Tutto il gruppo ha sostenuto Manuel Bortuzzo che sta valutando l’ipotesi di concludere con qualche settimana di anticipo il suo splendido percorso all’interno del loft di Cinecittà. Come affronterà questa decisione Lulù Selassié, la principessina con cui ha instaurato una liasion sin dall'inizio del gioco? Solamente questo sera scopriremo se Manuel abbandonerà davvero la Casa e quale sarà la reazione della ragazza.

Ipotesi nuovo concorrente Antonio Medugno

Nessuna conferma da parte della produzione, ma gira voce in rete che questa sarà anche la serata di un nuovo ingresso. Si tratterebbe Antonio Medugno, classe 1998, 23 anni, modello e TikToker di professione. Pare che il bel moro sarebbe pronto a portare davanti alla televisione i suoi tre milioni di followers. Ma, lo ribadiamo, non c'è alcunché di ufficiale dietro questa indiscrezione. Intanto, in basso, una foto del ragazzo.

Un triangolo e una coppia

Ci sono, inoltre, evoluzioni interessanti nel “triangolo amoroso” composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Le due, Soleil e Delia, sembrano aver trovato, per il momento, la quadra per convivere in maniera pacifica ma ignorano quello che è accaduto fuori dalla Casa…

Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, invece, continua il tira e molla che coinvolge attivamente anche gli altri concorrenti. Lui, in particolare, non sembra del tutto convinto.

Arriva il papà di Davide Silvestri

Infine, stasera per Davide Silvestri ci sarà una speciale sorpresa: riceverà la visita di suo papà.

Chi esce?

Al televoto: Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?