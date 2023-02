GF Vip, anticipazioni stasera: tre ex fidanzati di alcuni concorrenti pronti ad entrare, tensione alle stelle

Stasera, lunedì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5 va in onda il trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Tre ospiti sono pronti a entrare nella Casa, tutti ex fidanzati di alcuni concorrenti: Martina Nasoni (ex fidanzata di Daniele Dal Moro e già vincitrice di “Grande Fratello 16”), Matteo Diamante (ex fidanzato di Nikita Pelizon) e Ivana Mrazova (ex fidanzata di Luca Onestini e già concorrente di Gf Vip 2). Qualcuno tra gli ospiti potrebbe diventare un vero e proprio concorrente di “Gf Vip 7”. Ma chi? Quando? E soprattutto saranno ospiti graditi? Come verranno accolti dal gruppo e dai rispettivi ex?

L'ingresso degli ospiti porterà certamente scompiglio nel loft di Cinecittà dove il clima è già incandescente: non mancano accese discussioni e dolci riappacificazioni a cui si uniscono momenti di tensione alternati a momenti esilaranti. Nelle ultime ore si è molto parlato dell'ennesimo litigio tra Edoardo e Antonella che potrebbe entrare nelle discussioni della serata, ma anche dell'abbandono temporaneo di Milena Miconi, informata della morte improvvisa del suo manager Alessandro Lo Cascio scomparso a soli 52 anni per un attacco di cuore. Una notizia che ha lasciato molto scossa la concorrente e a cui Alfonso Signorini farà certamente riferimento.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Nikita Pelizon?