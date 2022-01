Gf Vip, anticipazioni stasera: entra il fratello di Bortuzzo; il "caso" Katia Ricciarelli

Diffuse le anticipazioni del Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 7 gennaio, in prima serata su Canale 5. Un appuntamento attesissimo, quello di oggi, a causa delle polemiche che hanno investito, in particolare, la concorrente Katia Ricciarelli. Tra le sorprese, le polemichee e gli amori, come sempre al timone del reality show prodotot da Endemol Shine Itali ci sarà Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Laura Freddi e Adriana Volpe.

Va precisato che, nel comunicato relativo alla puntata di stasera, la produzione non fa alcun riferimento alla bufera nata intorno a Ricciarelli: sebbene infatti la cantante sia finita nelle polemiche per dichiarazioni giudicate da più parti razziste nei confronti di Lulù o quantomeno offensive (come quelle in riferimento a Manuel Bortuzzo), gli autori non specificano se ci saranno provvedimenti. Nella nota diffusa alla stampa si parla solo di una "puntata incandescente e ricca di colpi di scena". E ancora, si legge che "La convivenza forzata e i caratteri forti dei protagonisti iniziano a farsi sentire ma ci sarà occasione per provare a chiarirsi e ad eliminare le ruggini in modo definitivo".

Gli amori in corso: Alessandro è davvero innamorato?

Alle discussioni accese si sono però contrapposti anche nuovi dolci sentimenti, come quello tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che sembra essere sempre più coinvolta in questo rapporto amoroso. Sarà lo stesso per lui? Prosegue a gonfie vele anche la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il latin lover del loft di Cinecittà Gianmaria Antinolfi invece è ancora in cerca dell’anima gemella ma Federica Calemme continua a non essergli per nulla indifferente.

Arriva il fratello di Manuel Bortuzzo

Tra i momenti più attesi della puntata, l'arrivo di Kevin, fratello di Manuel Bortuzzo.

Il verdetto del televoto e chi esce (secondo i pronostici)

In nomination: Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto? Lo scopriremo solo vivendo. Anche se a fare un nome ci pensano i pronostici. Secondo i risultati del sondaggio di Grande Fratello Forum Free, a rischiare l'eliminazione sono, nell'ordine:

Nathalie Caldonazzo 50%

Soleil Sorge 35%

Carmen Russo 15%

Come votare

A scegliere chi salvare è però il pubblico da casa. Per votare bisogna andare sul sito del programma, oppure usare l’app Mediasetplay. Si può anche mandare un SMS al 477.000.2 con il nome del concorrente prescelto (Costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa).