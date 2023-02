Il GF Vip sfida Sanremo: le anticipazioni della puntata di stasera (con Attilio Romita furioso)

Stasera, giovedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaduesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Una puntata particolare questa, in onda com'è nonostante la concorrenza spietata di Sanremo, in onda su Rai1 con la sua terza serata: la decisione arriva in seguito alla scelta di Mediaset che, per la prima volta dopo anni, ha voluto comunque offrire al suo pubblico un'offerta che non fosse diversa dalla solita.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera

L’ingresso degli “ex” mina ulteriormente gli equilibri della Casa di “Gf Vip 7” che erano già precari: nelle scorse ore si sono alternati confronti al vetriolo e accese discussioni. Se da un lato, infatti, la presenza degli ospiti ha scatenato comprensibili gelosie, dall’altro è chiaro che sempre di più si delineano speciali simpatie e forti alleanze.

Si passa poi ad Attilio Romita, furioso con alcuni “vipponi” coinquilini, in particolare con Edoardo Tavassi, per la nomination di lunedì. Infine, una bella sorpresa attende Nicole Murgia che incontrerà suo padre.

Spazio al verdetto del televoto: chi sarà il preferito del pubblico tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello?