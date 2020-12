Gf Vip, anticipazioni puntata: tre nuovi ingressi, Dayane Mello contro tutti

Venerdì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Gf Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 11 dicembre 2020.

Gf Vip, anticipazioni puntata: chi entra nella Casa?

Nuovi ingressi animeranno l’appuntamento nella Casa di "Gf Vip": Samantha De Grenet (già concorrente dell’Isola dei Famosi), Filippo Nardi (concorrente nel 2001 del GF e grande amico di Barbara d’Urso) e Sonia Lorenzini (ex tronista di Uomini e Donne che di recente era stata indicata come fiamma di Eros Ramazzotti) varcheranno la Porta Rossa e inizieranno la nuova avventura. Le new entry potrebbero portare scompiglio e mettere in discussione gli equilibri del gruppo: riusciranno a prendere il posto degli inquilini che, con il loro prematuro addio, hanno lasciato un vuoto importante nella Casa?

Gf Vip, anticipazioni puntata: Dayane Mello nel mirino

Il carattere forte di Dayane Mello si scontra spesso con quello degli altri coinquilini del loft di Cinecittà. Questo porta la showgirl al centro di polemiche e accese discussioni che saranno al centro degli argomenti trattati da Alfonso Signorini. Inoltre, nei giorni scorsi è stato sollevato il dubbio che la modella abbia pronunciato una frase che a qualcuno è parsa una bestemmia, tema che di certo verrà posto al vaglio del conduttore, visti i pregressi casi che hanno portato alla squalifica dei concorrenti.

Gf Vip, anticipazioni puntata: chi lascia la Casa?

Non mancheranno poi le sorprese e le grandi emozioni. Tra queste anche quelle dettate dall'esito del televoto: uno tra Andrea, Giacomo, Selvaggia e Stefania dovrà abbandonare il gioco. Chi sarà?