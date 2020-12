Gf Vip, anticipazioni puntata: ecco i due nuovi ingressi ufficiali

Domani, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tutte le novità

Domani, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tanti i colpi di scena attesi nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5, tra emozioni e nuovi ingressi.

Gf Vip, anticipazioni puntata: due nuovi ingressi

Due nuove concorrenti sono pronte a fare il loro ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola.

Classe 1976, Capriotti è una modella e showgirl, nota per la partecipazione all'Isola dei Famosi di due anni fa, oltre che per svariate esperienze televisive: quarta classificata a Miss Italia nel 2000, è stata concorrente di "Ballando con le stelle", valletta di "Dribbling" ed inviata de "La Vita in Diretta", poi attrice per il film "No Problem" di Vincenzo Salemme, la sit com "Piloti" e la serie "I segreti di Borgo Larici". Dal 2014 è legata sentimentalmente all'imprenditore Gianluca Mobilia da cui ha avuto una bambina, Maria Isabelle, di tre anni.

Carlotta Dell'Isola, invece, è meno nota. Classe 1993, è diventata nota dopo la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island in coppia con il fidanzato Nello: dopo una brutta crisi all'interno del reality show, i due sono tornati insieme. Nella vita, Carlotta lavora ad Anzio presso un outlet ma si è sempre mossa all'interno del settore dei beni di lusso. Suo padre, Umberto è amministratore della Udi Yatch, società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso.

Gf Vip, anticipazioni puntata

E' probabile che nel corso della puntata si affronterà anche il caso relativo ad Adua Del Vesco e Dayane Mello. Nelle ultime ore infatti l'attrice e la modella brasiliana hanno avuto un avvicinamento molto intimo, tanto che la prima si è dichiarata innamorata della seconda. Sarà amore o solo un fuoco di paglia?