GF Vip, anticipazioni puntata: arriva il nome del primo finalista; una concorrente lascerà la Casa

Domani, lunedì 18 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, anticipazioni puntata: arriva il nome del primo finalista

Uno dei concorrenti del loft di Cinecittà sarà proclamato primo finalista di questa quinta edizione di “Grande Fratello Vip”. A decretarlo sarà il pubblico attraverso il televoto, lo stesso che stabilirà chi tra Carlotta, Cecilia, Dayane e Stefania dovrà abbandonare la Casa.

GF Vip, anticipazioni puntata: la crisi di Maria Teresa Ruta

La serata proseguirà all’insegna delle sorprese per tanti “vipponi” e non mancheranno chiarimenti e discussioni in merito alle dinamiche che si sono instaurate nel corso della settimana. In particolare, sarà affrontata insieme al gruppo la crisi vissuta da Maria Teresa Ruta, protagonista di un pesante crollo emotivo commentatissimo sui social e in tv. A innescarlo le accuse rivoltele da Cecilia Capriotti che avrà modo di dire la sua sull’accaduto.

GF Vip, anticipazioni puntata: si saprà quando finirà il reality?

Un altro interrogativo molto discusso in rete in questi giorni è stato il presunto prolungamento ulteriore del reality che ha gettato nello sconforto Tommaso e portato gli utenti a coniare l’hashtag #noalprolungamentodelgfvip. Alfonso Signorini svelerà la data ufficiale della fine del programma?

Nella puntata, inoltre, il comico Andrea Pucci sarà graditissimo ospite dei vipponi che saranno raggiunti dal comico nel loft di Cinecittà.