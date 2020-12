Gf Vip, anticipazioni puntata: arrivano Alberto Urso e Arisa

Oggi, lunedì 21 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip prodotto da Endemol e condotto da Alfonso Signorini. Tra colpi di scena e ospiti, ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

Gf Vip, anticipazioni puntata: arrivano Arisa e Alberto Urso

Tra gli ospiti più attesi ci sono Alberto Urso e Arisa, l'uno tenore ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, l'altra cantante e attualmente giudice nell'accademia più famosa della tv. Il loro arrivò sarà, molto probabilmente, un modo per festeggiare insieme al pubblico l'arrivo del Natale: questa mattina infatti Alfonso (noto appassionato di musica classica) si è immortalato tra le Instagram Stories mentre intonava al piano il brano Bianco Natale. Un preludio dell'appuntamento di Capodanno.

Gf Vip: i fatti della settimana

Quali altri fatti troveranno spazio nella puntata del GF Vip in onda stasera? Di certo si parlerà della vicinanza sospetta tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi: dopo l'uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci, infatti, l'ex velino sembra particolarmente attratto dalla influencer.

A far discutere saranno poi, con ogni probabilità, le eternazioni di Dayane Mello nei confronti di Adua Del Vesco. "Questo va nelle gambe, è tutta cellulite", ha detto la modella brasiliana alla sua "amica speciale", scatenando le polemiche in rete: le dichiarazioni sono state giudicate da più parti inappropriate, soprattutto in considerazione del fatto che la giovane siciliana ha sofferto in passato di anoressia.

In basso, Alfonso Signorini e Alberto Urso durante le prove per la puntata di stasera del GF Vip