GF Vip, anticipazioni puntata: arriva Maria De Filippi; attesi decisivi colpi di scena

Oggi, lunedì 28 dicembre, in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini

Oggi, lunedì 28 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip prodotto da Endemol e condotto da Alfonso Signorini. Tra colpi di scena e ospiti, ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

GF Vip, anticipazioni puntata: arriva Maria De Filippi

Maria De Filippi sarà ospite speciale della puntata di stasera del GF Vip. La presenza della conduttrice tra le più amate della tv dovrebbe avvenire in collegamento con la Casa più spiata d’Italia, abitata da personaggi che lei conosce bene. Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini, infatti, hanno partecipato a ‘Uomini e Donne’, mentre Andrea Zenga e Carlotta Dell'Isola sono stati protagonisti di due edizioni di ‘Temptation Island’, altro programma di successo di Maria. Cosa dirà e quale sarà il tenore del suo intervento non è dato sapere: carta bianca è lasciata alla conduttrice che chissà che non faccia da mediatrice a uno degli incontri più attesi della settimana, ovvero quello tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni.

GF Vip, anticipazioni puntata: il faccia a faccia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

A proposito della coppia Zelletta – Paragoni, dopo aver acceso dei forti dubbi con il regalo inviato ad Andrea, Natalia romperà il silenzio proprio durante la diretta di Canale 5. La storia d’amore tra i due, infatti, nei ultimi giorni è stata molto discussa sui social, al punto da far intervenire la stessa Natalia che con una Instagram Story ha smentito di aver tradito Andrea, come insinuato da Cecilia Capriotti riferendo una serie di indiscrezioni affermate da Dayane Mello.

GF Vip, anticipazioni puntata: chi è l’eliminato

Al televoto Maria Teresa, Giacomo, Sonia e Samantha: chi tra loro sarà eliminato dal gioco si scoprirà nel corso di una puntata che promette importanti colpi di scena e chiarimenti, anche in merito ai malumori di Tommaso Zorzi e al feeling innegabile sbocciato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.