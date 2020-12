Gf Vip, anticipazioni puntata: nuovi ingressi, confronto Zorzi-Oppini e la decisione di Gregoraci

Lunedì 7 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco le anticipazioni della puntata in onda stasera, lunedì 7 dicembre 2020.

Gf Vip, anticipazioni puntata: Elisabetta lascia?

Nella scorsa puntata, Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco ma prima di farlo ha accettato di passare qualche ora nel Cucurio con Pierpaolo. Sarà ancora decisa a uscire? Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi a convincere la showgirl calabrese a restare, ma lei sembra intenzionata a non desistere, tanta è la mancanza dal figlio Nathan Falco, avuto otto anni fa dal manager Flavio Briatore.

Tommaso Zorzi si confronta con Oppini

Due momenti di grande emozione per Tommaso. Dopo aver confessato i suoi sentimenti per Francesco Oppini, uscito la scorsa settimana, i due avranno un confronto. Non è tutto, Tommaso riuscirà a vedere anche sua madre Alba Parietti. Ricordiamo che Zorzi è molto preoccupato dalla reazione che può aver scaturito in Francesco dopo aver rivelato ai coinquilini di essersi innamorato di lui. E ricordiamo che Francesco è uscito proprio per ricongiungersi con la fidanzata Cristina.

I nuovi ingressi

Infine, Cristiano Malgioglio diventa ufficialmente concorrente di "Gf Vip 5" e non mancheranno altre novità: in collegamento alcuni dei nuovi "vipponi" che, nelle prossime settimane, entreranno nella Casa. Le anticipazioni ufficiali della puntata non chiariscono chi dei sei nuovi concorrenti già annunciati farà il suo ingresso per primo, ma sicuramente i nomi gravitano tra questi (ufficializzati dal settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, qualche giorno fa): Carlotta Dell'Isola (Temptation Island), Samantha De Grenet (già concorrente dell’Isola dei Famosi), Ginevra Lamborghini (influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini con la quale non parla da mesi), Andrea Zenga (figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga), Filippo Nardi (concorrente nel 2001 del GF e grande amico di Barbara d’Urso), Mario Ermito, modello e attore brindisino ex concorrente di Tale e Quale Show .