GF Vip, anticipazioni puntata: Nello emoziona Carlotta; una concorrente lascia la Casa

Stasera, lunedì 1° febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dopo 20 settimane e 139 giorni, il gioco si fa sempre più duro per i 12 concorrenti rimasti che si avviano alla conclusione del programma che anche staserà regalerà al pubblico nuovi colpi di scena.

GF Vip, anticipazioni puntata: la sorpresa di Nello per Carlotta

Per Carlotta Dell’Isola si annuncia una grande emozione nella diretta di stasera: il fidanzato Nello Sorrentino, infatti, è pronto a stupire la compagna con cui ha partecipato nella ultima edizione di Temptation Island. Come? L’entità della sorpresa si saprà durante la messa in onda del programma, ma le ultime dichiarazioni rilasciate dal napoletano 33enne in merito al desiderio di chiederle di sposarla una volta terminata l’esperienza del GF Vip lasciano presumere piacevoli colpi di scena: che abbia deciso di anticipare a stasera la fatidica proposta?

GF Vip, anticipazioni puntata: Alda D’Eusanio a rischio squalifica?

Tema centrale della puntata sarà di certo il ‘caso Alda D’Eusanio’ che, a pochissime ore dal suo ingresso nella Casa, è già finita nel mirino della possibile squalifica per aver pronunciato una frase molto discussa. A tavola con Tommaso Zorzi, Carlotta Dall’Isola e altri coinquilini, la conduttrice si è lasciata andare a delle battute a doppio senso mentre si parlava di pesce. Quando Dell’Isola ha cercato di smorzare la malizia del commento ribadendo che lì “si pensa solo a mangiare”, D’Eusanio ha aggiunto: “Perché, vedi qualche neg*o da queste parti?”. Il termine non è nuovo nelle cronache di questa edizione del GF Vip, essendo costato la cacciata di Fausto Leali. Come si comporterà Alfonso Signorini con la new entry del suo reality?

GF Vip, anticipazioni puntata: una concorrente lascia la Casa

Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, e Giulia Salemi sono le quattro concorrenti in nomination. Il televoto stabilirà chi di loro dovrà abbandonare il programma nella diretta di stasera e lasciare andare la speranza di essere tra le potenziali vincitrici del reality, accanto ai già finalisti Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.