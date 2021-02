GF Vip, anticipazioni puntata stasera: la verità sul flirt tra Rosalinda e Andrea; il terzo finalista

Stasera, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo in onda.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta vs i concorrenti

Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, Maria Teresa Ruta avrà un confronto con gli ex coinquilini. Subito dopo l'eliminazione al televoto, infatti, la figlia Guenda Goria ha animato una vera e propria rivolta contro questa decisione del pubblico: una ribellione che ha trovato ampio spazio sui social, dove Ruta era molto amata. Che cos'avrà da dire (ancora) la donna ai suoi ex coinquilini?

E' davvero amore tra Rosalinda e Andrea Zenga?

Sta sbocciando un nuovo amore nel loft di Cinecittà? Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e i due sono sempre più complici. Stanotte è arrivato anche un bacio tra i due, seguito dalle lacrime di lei: com'è noto, infatti, la bella siciliana è fidanzata da tempo con Giuliano Condorelli, che ha deciso di bloccare i propri account Instagram in conseguenza del gesto della (ex?) compagna.

Chi sarà il terzo finalista

La finale del 1° marzo è sempre più vicina ma solo uno tra Tommaso, Andrea Zelletta e Rosalinda ci arriverà. Il televoto infatti stasera incoronerà il terzo finalista di questa edizione che si aggiungerà a Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli.