GF Vip, anticipazioni puntata: a sorpresa arriva il padre di Tommaso Zorzi

Stasera, venerdì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. anticipazioni dell'appuntamento di ciò che vedremo in onda. Tanti gli argomenti da trattare nel corso di una diretta televisiva che traghetta il pubblico verso la fine di una lunghissima edizione, prevista per lunedì 1° marzo. Ma cosa c’è da aspettarsi stasera? Di seguito qualche anticipazione.

GF Vip, anticipazioni puntata: la sorpresa del padre di Tommaso Zorzi

Grande emozioni si prevedono con l’annuncio dell’arrivo del padre di Tommaso Zorzi, pronto a fare una bella sorpresa al figlio tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Un legame molto delicato il loro, segnato da un silenzio che va avanti da otto anni e che oggi sarà interrotto da un confronto che gli utenti stanno salutando con entusiasmo sui social. “Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle", aveva confidato tempo fa l’influencer parlando del genitore: “Mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale". Oggi l’incontro che potrebbe cambiare la natura del loro rapporto.

GF Vip, anticipazioni puntata: la storia d’amore tra Rosalinda e Andrea

Sempre più vicini, sempre più complici: tra Rosalinda e Zenga sembra essere nato qualcosa di forte che sarà approfondito da Alfonso Signorini alla luce dei baci e delle coccole che, nei giorni scorsi, hanno manifestato i sentimenti dei due concorrenti. L’attrice, ormai libera dal legame con Giuliano, sta vivendo in libertà questa nuova storia con il coinquilino, ‘benedetta’ anche dall’amica Dayane che in un primo momento non aveva preso bene la storia.

GF Vip, anticipazioni puntata: provvedimento in arrivo per Samantha De Grenet?

Nuove polemiche sull'utilizzo improprio della parola "autistico" al Grande Fratello Vip. Dopo quel "mongoloide" pronunciato in modo offensivo dalla ex concorrente Selvaggia Roma, nelle ultime ore è stata Samantha De Grenet a lasciarsi andare a una dichiarazione che potrebbe costare cara. "Sembri autistico in questo momento. Ma come fai a ricordarti?" ha detto la showgirl ad Andrea Zelletta, suscitando l’indignazione del pubblico che sui social ha denunciato la grave indelicatezza. L’argomento potrebbe essere trattato da Signorini nella puntata e, visti i precedenti, non si esclude qualche severa presa di posizione in merito.

GF Vip, anticipazioni puntata: Giulia e Stefania al televoto (sospeso per problemi tecnici)

Il verdetto su chi tra Giulia e Stefania dovrebbe restare nella Casa e proseguire il percorso verso la vittoria dovrebbe arrivare nel corso della serata durante la quale, però, ci si aspetta anche che Signorini chiarisca i problemi tecnici che da ore stanno impedendo ai telespettatori di votare normalmente sul sito Mediaset. La questione ha monopolizzato l’attenzione sui social come la battuta di Tommaso che ha paragonato Giulia a Amy Winehouse dopo aver bevuto del vino: “Mandiamola a San Patrignano” ha scherzato lui lasciandosi andare con un’uscita da molti ritenuta di cattivo gusto. Se e come Signorini tratterà la questione si scoprirà tra poco nel corso di una puntata piena di ogni spunto per intrattenere il suo pubblico.