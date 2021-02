GF Vip, anticipazioni puntata: i tre finalisti davanti a una scelta difficilissima

Stasera, lunedì 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini

Stasera, lunedì 22 febbraio, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. anticipazioni dell'appuntamento di ciò che vedremo in onda. La fine di una lunghissima edizione, prevista per lunedì 1° marzo, è sempre più vicina e tanti sono gli argomenti da trattare durante una diretta che prevede importanti colpi di scena. Ma cosa c’è da aspettarsi stasera? Di seguito qualche anticipazione.

GF Vip, anticipazioni puntata: la “scelta” difficilissima dei finlasiti

I tre finalisti Dayane, Pierpaolo e Tommaso sono chiamati a una “scelta” difficilissima: questa l’anticipazione diffusa dal programma per la puntata di stasera che prevede importanti sviluppi in merito alla rosa dei papabili vincitori. Samantha, Stefania e Andrea Zenga sono al televoto e uno di loro dovrà abbandonare il sogno di uscire dalla Casa da vincente a un passo dalla finale. Che la decisione rimandata ai tre finalisti abbia a che fare con loro?

GF Vip, anticipazioni puntata: nuovo capitolo Rosalinda-Dayane

Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo disappunto scontrandosi in maniera accesa e a più riprese con Rosalinda. Le ragazze però sono riuscite anche a chiarirsi, ma adesso resta da capire se la loro riappacificazione sia o meno definitiva.

"Mi hai umiliata, derisa, non credo di meritarmi tutto questo dopo cinque mesi. Io ci sono. Fai il tuo gioco, io il mio, ma fuori io ci sono e vorrei ti fidassi di me", ha detto nelle ultime ore Rosalinda a Dayane che, confusa dagli ultimi accadimenti, ha ammesso di amarla. Poco fa, inoltre, è intervenuta anche Paola Benegas, agente di Dayane Mello, con un post molto duro contro il Grande Fratello Vip: "Domani sera – si legge - fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h 24. Non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti".

GF Vip, anticipazioni puntata: la notte di passione tra Rosalinda e Andrea

La storia tra Rosalinda e Andrea procede a gonfie vele. Nella casa i due non si nascondono più e sui social, tra i video più commentati delle ultime ore, c’è stato proprio quello che li ha visti particolarmente vicini sotto le coperte. Se anche le immagini registrate di notte dalle telecamere saranno oggetto del commento di Alfonso Signorini lo scopriremo nella puntata di questa sera, durante la quale non mancheranno certo spunti per indagare sul prosieguo di una storia appena nata e già segnata dalla passione.