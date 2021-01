GF Vip, anticipazioni puntata: arriva il nome della prima finalista; grande emozione per Samantha De Grenet

Stasera, lunedì 25 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, anticipazioni puntata: arriva il nome della prima finalista; la sorpresa per Samantha

A distanza di una settimana dall’apertura dell’importante televoto, si scoprirà stasera il nome della prima finalista donna che sarà scelta tra Rosalinda, Stefania, Giulia e Dayane. Ma non solo: quella di oggi sarà anche la serata delle votazioni per eleggere il primo finalista di questa quinta edizione di “Gf Vip” tra gli uomini della Casa. Non mancheranno, poi, le sorprese: in particolare, Samantha De Grenet sarà protagonista di un momento molto emozionante che la coinvolgerà in prima persona.

GF Vip, anticipazioni puntata: Dayane Mello a rischio espulsione?

Tra gli argomenti di discussione non mancherà quello che riguarda Dayane Mello, accusata dal popolo social che ne chiede la squalifica per aver pronunciato delle frasi molto forti nei confronti di Tommaso Zorzi: “Solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”, ha affermato la modella, finita nel mirino del popolo social anche per le sue battute sul cibo e sulla cellulite rivolte a Rosalinda Cannavò. Quale sarà la posizione di Alfonso Signorini?

GF Vip, anticipazioni puntata: arriva una nuova concorrente?

Un’altra domanda a cui nella serata potrebbe rispondere il conduttore riguarda l’indiscrezione sul vociferato ingresso nella Casa di una nuova concorrente, Alda D’Eusanio. Se la conduttrice sarà davvero parte del cast della lunga edizione del GF a un mese dalla fine sarà il conduttore a comunicarlo, magari proprio stasera, nell’ambito di una serata che si preannuncia piena di sorprese.