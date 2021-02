GF Vip, anticipazioni puntata: due eliminazioni; il nuovo finalista deciso con un televoto flash

Stasera, venerdì 26 febbraio, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Siamo alla semifinale: tanti sono gli argomenti da trattare durante una diretta che prevede importanti colpi di scena a poche ore dalla conclusione di una lunghissima edizione, prevista per lunedì 1° marzo.

Ma cosa c’è da aspettarsi stasera? Di seguito qualche anticipazione.

GF Vip, anticipazioni puntata: lo scontro tra Tommaso e Dayane

La puntata di lunedì si è chiusa con non poche polemiche che hanno lasciato strascichi per tutta la settimana. La scelta di Dayane di mandare al televoto Rosalinda – contro Stefania - ha infatti destato scalpore e alcuni “vipponi”, in particolare Tommaso, Stefania e la stessa Rosalinda non hanno nascosto il loro disappunto manifestandolo con veemenza. “Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te” ha tuonato l’influencer rivolgendosi a Dayane che ha tentato invano di giustificare la sua scelta.

GF Vip, anticipazioni puntata: sfida decisiva tra Rosalinda e Stefania

Il televoto di stasera è quindi cruciale: solo una tra Rosalinda e Stefania resterà nella Casa. Entrambe inquiline della prima ora, entrambe protagoniste di questa edizione da record, la scelta del pubblico è importantissima e questa eliminazione, in ogni caso, pesa sulle dinamiche di gioco e sugli equilibri del loft di Cinecittà.

GF Vip, anticipazioni puntata: seconda eliminazione con un televoto flash

Quello tra Rosalinda e Stefania non è l’unico televoto della serata. Infatti, sarà aperto anche un televoto flash per una seconda e decisiva eliminazione che spalancherà per qualcuno la Porta Rossa di uscita e per qualcun altro quella della finale di lunedì 1° marzo. Chi avrà la meglio?