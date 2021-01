GF Vip, anticipazioni puntata: Walter Zenga entra nella Casa; scontro tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti

Stasera, venerdì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, anticipazioni puntata: faccia a faccia tra Walter Zenga e il figlio Andrea

Nella Casa entrerà Walter Zenga per un confronto con il figlio Andrea Zenga che si troverà faccia a faccia con un padre che ha sempre sentito distante e col quale non ha rapporti da diversi anni. Nella puntata del 5 gennaio del GF Vip, Andrea ha parlato dell'assenza del padre: "Lui non c'è mai stato, ci sono stati mia madre e mio fratello per me". Pochi giorni dopo, nella studio di Domenica Live, Nicolò Zenga ha confermato quanto raccontato dal fratello: "Papà non c'è mai stato per noi”, ha affermato, mentre Elvira Carfagna, prima moglie di Walter, e Jacopo Zenga hanno voluto difendere l'ex calciatore e raccontare la loro versione della storia. Cosa dirà Walter Zenga al figlio? I due riusciranno a chiarire il loro rapporto?

GF Vip, anticipazioni puntata: Alba Parietti incontra Maria Teresa Ruta

Anche Alba Parietti entrerà nella Casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa Ruta dopo le sue dichiarazioni su Alain Delon che avrebbe preferito lei alla showgirl durante una cena di diversi anni fa. Parietti appare agguerritissima per smascherare la presunta bugia della concorrente…

GF Vip, anticipazioni puntata: Alda D’Eusanio nuova concorrente

Tra i diversi colpi di scena, la puntata sarà scandita anche dall'entrata di Alda D'Eusanio nella casa come nuova concorrente. Come la prenderanno i veterani inquilini del loft di Cinecittà? Infine, dopo Dayane Mello, arriverà anche la proclamazione del primo finalista uomo del reality.