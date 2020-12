Gf Vip, anticipazioni puntata: eliminato; chi lascia e chi resta. Dayane riceve una visita

Appuntamento stasera, in prima serata su Canale 5, per un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa aspettarsi

Le anticipazioni della puntata del Gf Vip promettono scintille. Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Gf Vip, anticipazioni puntata: chi lascia e chi resta

Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Stasera i "vipponi" dovranno decidere chi resterà dentro la Casa e chi invece preferisce abbandonare il gioco. Proprio la scorsa settimana, infatti, è stato annunciato ai concorrenti che la durata del reality show è stata prolungata, su volere della produzione, di alcune settimane, arrivando fino al febbraio 2021. Una scelta che ha mandato in crisi diversi concorrenti e, in particolare, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, non intenzionate a trascorrere il Natale lontane dai loro figli, e Francesco Oppini, desideroso di ricongiungersi con la fidanzata. Ma solo questa sera le loro intenzioni saranno svelate al pubblico.

Liti tra donne e la sorpresa a Dayane

Altro tema che verrà affrontato, sono le liti tra le donne della casa. Il gruppo delle concorrenti si è spaccato. Tante le tensioni tra le ragazze della Casa e in questa settimana non sono mancati gli scontri accesi.

Non mancheranno le emozioni. In particolare, Dayane riceverà una gradita sorpresa dal Brasile.

E il caso Adua Del Vesco?

Non è chiaro se in puntata verrà affrontato anche il caso Adua Del Vesco. Come è noto, infatti, nelle ultime ore la bella siciliana ha sollevato polemiche per aver utilizzato in modo offensivo il termine "handicappato".