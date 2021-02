GF Vip, anticipazioni: la puntata nel ricordo del fratello di Dayane Mello

Stasera, venerdì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Una puntata decisamente diversa dalle altre quella che si prevede stiano preparando gli autori del programma, fortemente scosso dalla drammatica notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, avvenuta nelle scorse ore a causa di un incidente stradale in Brasile.

GF Vip, anticipazioni puntata: gli ex concorrenti vestiti di nero in segno di lutto

Secondo quanto riportato dai social, questa sera gli ex concorrenti del GF Vip saranno in studio vestiti di nero in segno di lutto per la scomparsa del fratello di Dayane. La proposta è stata avanzata nelle scorse ore da Mario Ermito che ha fatto sapere di aver ricevuto l’avallo dalla produzione come segno di vicinanza alla modella. Com’è noto, infatti, dopo aver appreso la notizia della morte del fratello, Dayane ha preferito restare nella Casa con i compagni che da quattro mesi sono al suo fianco e che, in queste ore, si ritrovano tutti stretti attorno al suo dolore. Gli stessi vip, inoltre, hanno manifestato il desiderio di anticipare la fine del reality proprio per via di una tragedia che sta impedendo loro di mantenere alto lo spirito giusto per proseguire il loro percorso, argomento che potrebbe essere affrontato con il conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip, anticipazioni puntata: nessuna eliminazione

Questa sera in nomination sono Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. I concorrenti, però, non sanno che oggi non ci sarà nessuna eliminazione, diversamente dalle precedenti puntate, ma si scoprirà solo chi, tra le due, sarà la preferita dal pubblico. La meno votata andrà direttamente in nomination nella prossima puntata.

Il legame sempre più freddo tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, come il rapporto tra lei e Pierpaolo e i messaggi tra Rosalinda e Zenga, poi, potrebbero essere discussi nel corso di una puntata che, tuttavia, si immagina decisamente eccezionale rispetto ai normali registri improntati su allegria e leggerezza.