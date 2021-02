GF Vip, anticipazioni puntata: arriva Francesco Baccini; emozionante sorpresa per Stefania e Dayane

Stasera, lunedì 8 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli argomenti che segneranno una puntata attesissima dal pubblico, per le consuete dinamiche che caratterizzano il programma ma anche e soprattutto per la clamorosa e improvvisa espulsione di Alda D’Eusanio dopo le pesanti affermazioni riguardanti il compagno di Laura Pausini.

GF Vip, anticipazioni puntata: il caso Alda D’Eusanio

Le anticipazioni ufficiali del GF Vip non fanno accenno alla bufera che nei giorni scorsi ha investito Alda D’Eusanio, immediatamente cacciata dalla Casa del GF Vip per quello che Mediaset ha definito “un comportamento grave e imperdonabile” da cui l’editore si è completamente dissociato. La conduttrice ha dovuto lasciare immediatamente la Casa, probabilmente senza nemmeno poter salutare gli altri vip che sono stati avvisati uno per uno in Confessionale. Com’è noto, Laura Pausini ha dato mandato al proprio avvocato Pierluigi De Palma “per agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni”. Se e come la faccenda verrà trattata da Alfonso Signorini lo si vedrà nel corso della diretta di stasera.

GF Vip, anticipazioni puntata: arriva Francesco Baccini

Francesco Baccini incontrerà Maria Teresa Ruta che aveva rivelato il loro flirt. Il faccia a faccia racconterà qualcosa di più sul loro rapporto dopo che anche Michael, figlio del cantante, ha detto la sua nel programma ‘Live – Non è la d’Urso’. “Si sono visti un paio di volte a casa di Maria Teresa, mentre guardavano Sanremo c’è stato un momento di effusioni senza sfociare nell’intimità”, ha spiegato il ragazzo.

GF Vip, anticipazioni puntata: la storia tra Giulia e Pierpaolo

La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni non sono mancate le discussioni accese tra i due e questo ha creato uno scompenso nell’equilibrio della Casa. Il modello non perdona all’influencer di non averlo difeso durante l’ultima diretta, quando è stato tirato in ballo nella discussione tra lei e Tommaso. Giulia avrebbe voluto che lui si schierasse apertamente dalla sua parte, ma Pierpaolo non si è voluto intromettere nella loro amicizia. Ma cosa pensano davvero i “vipponi” di questo rapporto? Da che parte stanno?

GF Vip, anticipazioni puntata: le sorprese per Stefania e Dayane

Anche in questa puntata non mancheranno grandi emozioni. Dopo quasi cinque mesi dall’ingresso nel loft di Cinecittà Stefania incontrerà una persona importante per la sua vita. Anche Dayane sarà protagonista di una sorpresa inaspettata e commovente che le farà bene al cuore in questo momento particolare della sua vita, segnato dalla dolorosa perdita del fratello Lucas.