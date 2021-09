GF Vip, anticipazioni: spuntano nuovi dettagli sull’arresto del padre delle principesse Selassiè

Venerdì 1° ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

GF Vip, anticipazioni: l’arresto del padre delle principesse

Mentre fuori dalla Casa la storia famigliare dei Selassié è al centro del dibattito mediatico per via dell'arresto del padre Aklile Berhan Makonnen Hailé, nel corso della puntata si cercherà di far luce su quanto sta accadendo. Intanto, Lucrezia, Jessica e Clarissa vivono serenamente la loro quotidianità insieme agli altri concorrenti. In particolare, il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo sembra attraversare un momento di crisi e Jessica è sempre più vicina a Samy Youssef.

GF Vip, anticipazioni: torna Aldo Montano

Inoltre, mercoledì sera, Aldo Montano è rientrato nel loft di Cinecittà nella “nave dell’amore” per rimanere isolato dal gruppo e completare il suo periodo di quarantena. Domani sera si unirà ai “vipponi” per proseguire il gioco. Non mancano le discussioni, le emozioni forti e le strategie che portano alla luce il carattere più o meno forte di ciascun concorrente.

Nella scorsa puntata, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del televoto?