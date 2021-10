GF Vip, anticipazioni: Signorini indaga sul dettaglio osè tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella

Stasera, venerdì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

GF Vip, anticipazioni: flirt tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella?

Nel corso della scorsa puntata, Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono lasciati sfuggire un dettaglio osé che riguarderebbe il loro passato. In particolare l’illusionista siciliano si è soffermato sulle esperienze giovanili (anche omosessuali, come rivelato da lui stesso in diretta) e, una volta tornato in salone, con Katia Ricciarelli ha iniziato a chiacchierare a bassa voce ricordando una presunta notte d’amore risalente a diversi anni fa. Alle spiegazioni chieste da Alfonso Signorini, Ricciarelli ha risposto: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”, battuta lasciata cadere senza ulteriori indagini che stasera saranno, invece, affrontate. Cos’è successo davvero tra loro due? E a quando risale la loro ipotetica liason?

GF Vip, anticipazioni: Manuel Bortuzzo in piedi nella Casa

Mercoledì nella tarda mattinata, Manuel Bortuzzo è uscito dal Confessionale camminando con l’aiuto dei tutori e del deambulatore. Di fronte alla forza e alla tenacia del ragazzo, i coinquilini si sono commossi, lo hanno incoraggiato e hanno condiviso con lui questo importante momento. Anche per il pubblico di Grande Fratello Vip vedere Manuel in piedi è stato motivo di grande commozione che sarà commentato nel corso della puntata.

GF Vip, anticipazioni: sorprese ed eliminazione

Anche stasera non mancheranno le sorprese, tra queste una speciale tutta per Alex Belli. Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del televoto?