GF Vip, anticipazioni stasera: lo spoiler di Federica Panicucci a "Mattino 5"

Il Grande Fratello Vip torna oggi, lunedì 10 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata che farà il punto su quanto accaduto in questi giorni. Nonostante il caso di Marco Bellavia sia stato ampiamente discusso, con tutta la serie di provvedimenti e commenti connessi e ancora molto vivi dentro e fuori la casa, nella diretta di oggi Alfonso Signorini tornerà sull'argomento dando la parola al diretto interessato. A rivelare l'anticipazione è stata Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5: "Questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia. […] Anzi, non è una lettera ma un video messaggio" ha spiegato la conduttrice parlando dell'ex concorrente, già mittente di una lettera per i suoi compagni poco dopo il suo addio al reality.

GF Vip puntata stasera 10 ottobre: i casi in sospeso

E per il resto? Quali saranno gli argomenti trattati nel corso della puntata di oggi lunedì 10 ottobre 2022? Al momento le anticipazioni ufficiali non aggiungono altri dettagli, ma tra gli argomenti più discussi in rete nelle ultime ore ci sono l'annuncio di Luca Salatino di voler abbandonare il gioco, il duro sfogo di Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini, la presunta bestemmia di Amaurys, ma anche le nuove insinuazioni di Gegia su Marco Bellavia che potrebbero tornare ad essere argomento di discussione tra i presenti in studio e i protagonisti del reality.