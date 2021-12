Gf Vip, anticipazioni stasera: faccia a faccia tra Alex e Delia, i concorrenti decidono se restare

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip va in onda stasera, venerdì 13 dicembre, in prima serata su Canale 5. Si tratta del ventisettesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Tanti gli spazi previsti questa sera, dal confronto tra Delia Duran e i marito Alex Belli (protagonisti dell'ennesimo faccia a faccia) fino alla storia (anch'essa infinita e incapace di trovare pace) tra Lulù e Manuel.

Il faccia a faccia tra Alex Belli e Delia Duran

E' arrivato il momento della resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran. L'attore, che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non aver ricevuto nessun videomessaggio da parte della famiglia, avrà un colloquio chiarificatore con la moglie (o presunta tale). Sempre oggi, inoltre, è stato gelato da Soleil Sorge, che non crede ai suoi sentimenti. Sì perché Soleil ha ben pensato di sottoporlo ad un inganno: prima lo ha baciato davanti a tutti con enorme passione, poi lo ha accusato di falsità. "Questo bacio è falso come te", gli ha detto.

I vip decidono se restare

Più di un concorrente negli ultimi giorni ha manifestato il desiderio di lasciare il reality, dopo aver saputo che si allungherà fino a marzo. Questa sera i vip comunicheranno la decisione in merito al loro futuro. Tra le persone che sembrano intenzionate a lasciare la barca prima del tempo, c'è Manila Nazzaro: l'ex miss avrebbe ricevuto infatti una "telefonata particolare" dal contenuto che sta mettendo in forte dubbio la sua permanenza.

Un momento sarà anche dedicato a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, di nuovo vicini. I due ragazzi sembrano molto affiatati e stavolta non ci sarebbero ostacoli per viversi la loro storia.

Il televoto

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Quale sarà il verdetto del televoto?