Gf Vip, anticipazioni stasera: il caso Daniele Dal Moro (che rischia squalifica) e il verdetto del televoto

Stasera, lunedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

In casa gli animi sono sempre più accesi in vista della finale e queste sono settimane decisive per il futuro dei vip rimasti in gioco. Dopo le critiche che hanno travolto il programma a causa di episodi ritenuti "volgari" - che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria - c'è un altro concorrente che rischia un serio provvedimento disciplinare. Daniele Dal Moro potrebbe essere costretto a lasciare per sempre la Casa perché alcuni suoi comportamenti non sarebbero idonei alle nuove linee guida del programma, dove bisogna seguire un certo rigore nel vestirsi e nel parlare. Dal Moro è finito al centro di una polemica, sollevata sui social, dopo aver fatto allusioni su presunti gesti di autoerotismo da parte di Oriana. Stasera si farà luce su quanto accaduto davvero. Durante la puntata poi ci saranno altri confronti e non mancheranno sorprese per i 'vipponi'.

Il televoto

Stasera ci sarà l'importante verdetto del televoto: chi tra Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon dovrà abbandonare definitivamente la Casa?