GF Vip, anticipazioni puntata: dalla crisi di Pamela Prati agli scontri tra fazioni

Stasera, giovedì 13 ottobre, su Canale 5 va in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Quali saranno gli argomenti trattati con i vip da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti? E chi rischia di essere eliminato tra i concorrenti nominati?

Di seguito un punto su quanto avvenuto in questi giorni nella casa più spiata d'Italia, costantemente monitorata dalle telecamere che hanno registrato screzi e confidenze dei concorrenti, e le anticipazioni della puntata.

GF Vip, le anticipazioni della puntata

Scontro tutto al femminile nella Casa di “Gf Vip”: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni, le discussioni sono state sempre più accese tra le due fazioni. Qualcuno avrà la meglio? Nel corso della scorsa puntata, Pamela Prati ha raccontato della sua discussa storia d’amore con Mark Caltagirone. La showgirl è entrata in crisi e non sono mancate le reazioni dei suoi coinquilini nel loft di Cinecittà.

Infine, un’imperdibile sorpresa per Luca Salatino e una nuova eliminazione. Al televoto ci sono: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?

L'atto di pignoramento per Pamela Prati

Per Pamela Prati è stato emesso un atto di pignoramento: questa la notizia rilanciata in queste ore sulla ex diva del Bagaglino Per lei tra le liti, l'uscita di Marco Bellavia e le nuove dichiarazioni su Mark Caltagirone, questo potrebbe diventare un ulteriore pensiero disturbante dell'esperienza televisiva tornata a vivere.

Il commento di Eliana Michelazzo sul caso Caltagirone

A proposito di Mark Caltagirone, dopo la verità di Pamela Prati non si è fatta attendere la reazione delle ex manager. Ad esporsi è stata Eliana Michelazzo, che in questi anni non ha mancato di inviare frecciatine e accuse al volto de Il Bagaglino. La Michelazzo ha affidato il suo pensiero ad Instagram: sarà comunicato alla concorrente?

Il matrimonio aperto di Sofia Giaele De Donà: il marito bacia un'altra

Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno destato scalpore le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà in merito al rapporto con il marito, il facoltoso ingegnere statunitense Brad Beck. L'uomo è stato fotografato in compagnia di una donna, Rosella De Pierro, conduttrice e organizzatrice di eventi. Come reagirà la concorrente?