Gf Vip, anticipazioni stasera: Alex Belli nella Casa, ospiti due ex gieffini

Anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello Vip. Alle 21.25, su Canale 5, il quarantunesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Una puntata speciale, con tanti ospiti e sorprese in occasione di San Valentino.

Alex Belli torna in Casa

Alex Belli varcherà di nuovo la porta rossa, ma come ospite. L'attore torna nella Casa e ad attenderlo, oltre agli ex compagni d'avventura, ci sono Delia Duran e Soleil Sorge, che nelle ultime settimane hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto. Riuscirà a riconquistare la moglie Delia, oppure capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil? Per lui è arrivato il momento della verità.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ospiti

Per celebrare San Valentino due ex gieffini che hanno visto sbocciare il loro amore proprio nella Casa. Nel giorno della festa degli innamorati, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - in attesa del loro primo figlio, che nascerà a giorni - saranno ospiti speciali del Grande Fratello. Non solo, tanta altre romantiche sorprese attendono i 'vipponi' che, nelle ultime ore, hanno già iniziato i festeggiamenti.

Il televoto

I nominati di questa settimana sono Antonio Medugno, Gialuca Costantino e Kabir Bedi. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Come votare

Per chi volesse partecipare al televoto, sono diverse le opzioni disponibili: