GF Vip, anticipazioni stasera: Delia Duran concorrente; Manila Nazzaro vs Nathalie Caldonazzo

Nuovo appuntamento con il “Grande Fratello Vip” stasera, venerdì 14 gennaio, su Canale 5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste torna in prima con il trentaquattresimo appuntamento pronto a segnare un altro capitolo nelle dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia.

Arriva Delia Duran: come la prenderà Soleil Sorge?

Delia Duran entrerà, finalmente, nella Casa come nuova concorrente. Nel corso della scorsa puntata, la moglie di Alex Belli ha dichiarato di voler riflettere un po’ sul suo matrimonio. La permanenza nel loft di Cinecittà le servirà a chiarirsi le idee? E come reagiranno i “vipponi”, soprattutto Soleil Sorge, al suo arrivo? Uno spoiler sull’ingresso dell’acerrima rivale le era stato già comunicato in una forma decisamente inusuale, ma non aveva sortito particolari reazioni. Non resta che vedere che succederà scoprendo della reale convivenza forzata che partirà da stasera…

Manila Nazzaro vs Nathalie Caldonazzo

Riflettori accesi su incomprensioni e malumori tra Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che, del tutto inaspettatamente, è risultata la preferita dal pubblico. Le anticipazioni ufficiali non fanno cenno alle polemiche sorte per le parole di Katia Ricciarelli stavolta indirizzate a Davide Silvestri, ma non è escluso possano essere parte degli argomenti discussi in studio nel corso della diretta. Non mancheranno le belle emozioni: stasera una dolce sorpresa attende Gianmaria Antinolfi.

Il televoto

Al televoto: Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?