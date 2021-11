Gf Vip, anticipazioni stasera: gli ospiti, le sorprese e l'eliminato

Stasera, lunedì 15 novembre, in prima serata su Canale 5, la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Gf Vip, gli ospiti e le sorprese

Dopo l'emozionante incontro con la cagnolina Nina, un'altra sorpresa attende Giucas Casella, che proprio oggi compie 72 anni. L'illusionista riceverà la visita di suo figlio James, la persona più importante della sua vita. Anche per Alex Belli c'è in serbo un regalo: in Casa arriverà il suo amico e testimone di nozze Mirko Gancitano (fidanzato di Guenda Goria). L'attore ha vissuto giorni molto complicati e il loro incontro sarà sicuramente molto toccante.

Le sorelle Selassié ai ferri corti

C'è aria di tempesta tra le sorelle Selassié: a oltre due mesi dall'ingresso nella Casa i rapporti tra le tre ragazze sembrano essere diventati tesi per diverse ragioni. Alfonso ne parlerà con loro. Riusciranno a ritrovare l'equilibrio fraterno che ha contraddistinto finora la loro partecipazione al reality?

Chi sarà l'eliminato?

Durante la scorsa puntata sono finite al televoto le sorelle Selassié, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Questa sera, prima delle nuove nomination, si scoprirà il verdetto del televoto che deciderà chi dovrà abbandonare la Casa.