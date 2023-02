Gf Vip, anticipazioni stasera: Nikita e Matteo di nuovo vicini, sorprese per Giaele e Daniele

Stasera, giovedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

Tanti gli argomenti che si affronteranno in questa 34esima puntata. L'arrivo dell'ex nella Casa ha rimesso in discussione consapevolezze ed equilibri. In particolare, il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembra essere rinvigorito. Che la loro storia d'amore sia in fase di recupero? Una bella sorpresa attende Giaele De Donà che incontrerà il padre. Ma non sarà l'unico incontro della serata: anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa d'inaspettato.

Nomination e televoto

Infine, il verdetto del televoto di questa settimana. Chi tra Antonella Fiordelisi, Antonio Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli dovrà abbandonare la Casa? Dopo il verdetto del pubblico ci saranno le nuove nomination.