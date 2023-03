Gf Vip, anticipazioni stasera: il verdetto del televoto e il terzo finalista

Stasera, lunedì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

Manca davvero poco alla finale e in Casa è arrivato il momento di tirare le somme, non solo per quanto riguarda la gara ma anche per alcuni rapporti nati nel loft di Cinecittà. Stasera alcuni confronti cruciali tra i 'vipponi' ancora in gioco, ma anche con chi ha dovuto abbandonare il reality (e non mancheranno le sorprese), poi spazio al responso del televoto.

Il televoto

Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon sono al televoto che stasera avrà un duplice verdetto: decreterà il terzo finalista del Grande Fratello Vip e anche chi dovrà abbandonare il gioco e la Casa. Chi sarà la più votata e chi la meno votata dal pubblico?