GF Vip, anticipazioni stasera: il ritorno di Alex Belli e di Lorenzo Amoruso

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera raccontano di nuovi colpi di scena, soprattutto, si immagina per il ritorno nella Casa di Alex Belli. L'appuntamento è, come sempre, per questa sera, venerdì 21 gennaio, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Al timone del reality show come sempre c'è Alfonso Signorini, accompagnato dalle due opinioniste di Sonia Bruganelli Adriana Volpe.

Torna Alex Belli

Alex Belli torna nella Casa. E' questo il vero colpo di scena atteso per la puntata di questa sera. L’ex concorrente di questa edizione di “Gf Vip” farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso circa tre mesi della sua vita e dove ora c’è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e “l’amica speciale” Soleil Sorge. I giorni scorsi sono stati molto turbolenti e tra i concorrenti si è tanto parlato del “triangolo Delia-Alex-Soleil”. Con chi sarà il confronto? E, soprattutto, come prenderà Alex l'interesse della moglie per il coinquilino Barù Gaetani?

Arriva Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro riceverà una sorpresa speciale dal compagno Lorenzo Amoruso.

Chi esce

Al televoto: Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?