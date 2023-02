Gf Vip, anticipazioni stasera: la verità su Edoardo e Nicole, gli ex concorrenti restano in Casa?

Stasera, lunedì 27 febbraio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi analizza il sentiment sui social nel corso della puntata.

Qualche settimana fa, sono entrati nella Casa gli ex di alcuni concorrenti: nello specifico Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. È arrivato il momento di scoprire la decisione di Grande Fratello in merito alla loro presenza nel loft di Cinecittà.

Resteranno in qualità di ospiti? Usciranno? Qualcuno diventerà concorrente?

La verità su Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: è successo qualcosa tra loro? I sospetti dei vipponi si concentrano sui due ragazzi che si sono molto avvicinati nelle ultime ore. Quella di Donnamaria è una strategia per far ingelosire Antonella Fiordelisi o davvero la loro relazione è arrivata al capolinea? Proprio Antonella, dopo giorni particolarmente faticosi e turbolenti, riceverà una bella sorpresa.

Televoto e nomination

Infine, il verdetto di un importante televoto che, inevitabilmente, cambierà gli equilibri della Casa. Dopo il Van-gate, sono finiti in nomination ben 7 vipponi: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Chi tra loro abbandonerà definitivamente il gioco?