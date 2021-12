Gf Vip, anticipazioni stasera: momento verità fra Alex e Soleil, Manila incontra la mamma

Stasera, venerdì 3 dicembre, in prima serata su Canale 5, la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Momento verità fra Alex e Soleil

Quella tra Alex Belli e Soleil Sorge è una storia infinita. Il tira e molla tra l'attore e l'influencer non sembra avere tregua: i due si inseguono facendosi promesse e dichiarazioni, per poi fare passi indietro. Da un lato, c'è Alex, che avendo la moglie Delia a Casa, cerca di mantenere una condotta degna da uomo sposato riuscendoci raramente, dall'altro lato invece ecco Soleil, che spesso mette in discussione l'autenticità dei sentimenti di Alex ma poi non riesce a stare lontano da lui. Nella puntata di questa sera si proverà a fare chiarezza nei loro sentimenti.

Manila Nazzaro incontra la mamma

Un momento di grande emozione attende Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, ultimamente molto nostalgica della sua famiglia, potrà incontrare la mamma. Una sorpresa che certamente la renderà felice. Nel frattempo in Casa si stanno facendo conoscere le new entry Patrizia Pellegrino, Maria Monsé, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli e non mancano accesi scambi di opinioni e discussioni. Tra i 'vipponi' è in atto uno scontro generazionale che vede Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contrapposte alle sorelle Selassié.

Il televoto

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Questa sera il pubblico deciderà chi eliminare, quale sarà il verdetto del televoto?