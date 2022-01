Gf Vip, anticipazioni stasera: arrivano Laura Freddi e un nuovo concorrente

Prima puntata del nuovo anno per il Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 3 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda il trentunesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Sorprese, nuovi ingressi e confronti attenderanno i 'vipponi', reduci da un Capodanno divertente ma anche burrascoso.

Le new entry

Momentaneo cambio della guardia tra le opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, ci sarà Laura Freddi che per l'occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l'unica new entry della serata, anche nella Casa ci sarà un nuovo ingresso, quello dell'attore Kabir Bedi.

Cosa è successo nella Casa in questi giorni

Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i vip hanno vissuto l'esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d'avventura hanno dato il benvenuto al 2022, ma anche in questa occasione di festa non sono mancate le discussioni e i litigi che continuano tra musi lunghi e scontri. Biagio D'Anelli, eliminato la settimana scorsa, ha avuto modo di vedere da fuori quanto detto sul suo conto mentre era nella Casa. Avrà qualcosa da dire a qualcuno?

Il televoto

Durante la scorsa puntata sono finiti in nomination Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica Calemme. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare immediatamente la Casa del Gf Vip.