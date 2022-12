Gf Vip, anticipazioni stasera: Pamela Prati VS Goich e Rossetti, in studio il fidanzato di Gegia

Stasera, lunedì 5 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il ventesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo delle opinioniste.

Nella Casa i rapporti diventano sempre più stretti e questo scatena gelosie che si intrecciano tra loro: Nikita Pelizon è gelosa di Luca Onestini e – a sentire Patrizia Rossetti – subisce la gelosia di Wilma Goich che non vede di buon occhio il suo rapporto con Daniele Del Moro. Wilma però non è gelosa solo di Nikita ma anche di Micol Incorvaia, mentre, è risaputo che Edoardo Donnamaria, non ha mai digerito il rapporto di grande confidenza e complicità che Antonino Spinalbese ha con Antonella Fiordelisi.

Pamela Prati ha la possibilità di confrontarsi con Wilma Goich e Patrizia Rossetti. E a proposito di ex inquiline del loft di Cinecittà, uno spazio della puntata di questa sera sarà dedicato a Gegia. La comica è pronta per la sua rivincita: Memhmet, il suo presunto fidanzato turco, sarà in studio facendo crollare l'analogia con il caso Mark Caltagirone.

Il televoto

Al televoto: Luciano Punzo, Micol Incorvaia, e Patrizia Rossetti. Chi dovrà lasciare definitivamente il gioco? Dopo l'eliminazione gli inquilini dovranno procedere con le nuove nomination.