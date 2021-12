GF Vip, anticipazioni stasera: tutta la verità su Gianmaria e Sophie; la sorpresa di Enzo Paolo per Carmen Russo

Stasera, lunedì 6 dicembre, in prima serata su Canale 5 venticinquesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

GF Vip, anticipazioni: tutta la verità sulla passione tra Gianmaria e Sophie

Tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è scoppiata la passione. Il rapporto tra i due ragazzi è sempre stato molto altalenante, ma negli ultimi giorni i due sono davvero molto vicini e i numerosi baci appassionati che si sono scambiati lo dimostrano. Nonostante tutto, Sophie continua a ripete di non essere innamorata di Gianmaria che però non sembra scoraggiarsi di fronte a queste affermazioni. D’altronde, nelle parole della giovane donna si sono sempre nascoste un po’ di contraddizioni in merito al legame con Gianamaria.

GF Vip, anticipazioni: la sorpresa per Carmen Russo

Il GF Vip regala uno momento di grande felicità a Carmen Russo ripercorrendo la sua vita e permettendole di incontrare il suo amato Enzo Paolo Turchi. Di lei il ballerino e coreografo, compagno di vita della concorrente da 40 anni, ha parlato di recente ammettendo di sentire forte la sua mancanza: “Non ce la faccio più a fare la mamma” ha confidato parlando della gestione a tempo pieno della casa e della figlia Maria in questi mesi di assenza della moglie. Di sicuro per Carmen, che ha rivelato di voler lasciare il programma prima di Natale, sarà una grande gioia incontrarlo.

GF Vip anticipazioni: eliminazioni e televoto

Tante le sorprese, e non solo per i concorrenti finiti in nomination. Le tre “vippone” al televoto, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino, saranno protagoniste di momenti pieni di emozione prima di scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa.