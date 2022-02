GF Vip, anticipazioni stasera: arriva il nome del primo finalista

Stasera, lunedì 7 febbraio, in prima serata su Canale 5 quarantesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Chi è il primo finalista?

È tempo di decretare chi sarà il primo finalista della sesta edizione di “Gf Vip”. A decidere sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Tra gli argomenti, poi, anche lo scontro tutto al femminile attualmente in atto: da un lato, infatti, ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le prime difendono le loro scelte come, per esempio, l’amicizia con Delia Duran e anche la loro partecipazione attiva alle pulizie, le seconde - alleate dalla prima ora in maniera indissolubile – non hanno mai tollerato troppo la presenza di Miriana e hanno preso malissimo il “tradimento” di Manila. Altro tema è Jessica Selassié che soffre per Barù. I due sembravano essersi in qualche modo avvicinati ma la presenza di Delia è sempre un po’ ingombrante e Jessica è gelosa.

Infine, è prevista una sorpresa per Alessandro Basciano che avrà la possibilità di incontrare una delle donne più importanti della sua vita: sua sorella. Nei giorni scorsi il concorrente ha mostrato un momento di sconforto, al punto da voler uscire dalla famosa porta rossa dopo aver litigato ancora una volta con Sophie Codegoni.

Come votare

Per chi volesse partecipare al televoto, sono diverse le opzioni disponibili: