Gf Vip, anticipazioni stasera: torna Alex Belli; chi sono i tre nuovi concorrenti

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Con grandi colpi di scena, compreso il ritorno dell'eroe tragico di questa edizione, ovvero Alex Belli, protagonista turbolento di altrettanto turbolenti triangoli amorosi all'interno della Casa. Stasera, venerdì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Diffuse nel pomeriggio le anticipazioni ufficiali di ciò che vedremo in onda

Il ritorno di Alex Belli

Dopo l’uscita improvvisa di lunedì, Alex Belli torna nella Casa per chiarire ciò che è rimasto in sospeso anche alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore e di quello che ha sentito dire sul suo conto. Già perché Belli, come è noto, è stato squalificato poiché non ha rispetto la distanza di sicurezza con la moglie Delia Duran, arrivata nel loft di Cinecittà per fargli una piazzata dopo i flirt di lui con Soleil Sorge. Non è chiaro se Alex non si sia accorto di essersi avvicinato troppo oppure se, come dice, lo ha fatto appositamente perché deciso ad uscire dalla Casa e dimostrare alla donna il suo amore.

Di fatto Alex è uscito e pare esser tornato insieme a Delia a tutti gli effetti. Ieri sera i due si sono immortalati in una romantica cena insieme, dopo che invece qualche giorno fa alcuni passeggeri di un treno Roma-Milano li avevano inquadrati durante una lite a colpi di anelli lanciati in carrozza.

I tre nuovi concorrenti

Ma le sorprese non sono finite qui. Inoltre, stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco. Tre nuovi concorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano.

Chi esce e lascia il gioco?

Altro giro di scelte nel loft di Cinecittà: dopo le decisioni di Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo e Miriana Trevisan, è la volta di Aldo Montano, Davide Silvestri, Jessica Selassié, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Chi tra loro deciderà di abbandonare il gioco?