GF Vip, Antonella ha un attacco di panico: "Non ce la faccio più, torno a casa" (Video)

"Non ce la faccio più, voglio tornare a casa mia": così Antonella Fiordelisi ha manifestato in lacrime il proprio malessere nel pieno di una crisi scoppiata nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. L'episodio è arrivato dopo un litigio con il fidanzato Edoardo Donnamaria (accusato di averle messo le mani addosso), scoppiato per le scuse che lui ha rivolto ad Oriana per averla nominata. Per quasi un'intera giornata i due si sono ignorati e in piena notte l'influencer ha avuto un crollo. "Sto male, voglio andare a casa mia... Mi stanno venendo gli attacchi, non sto bene", ha detto piangendo, consolata dall'abbraccio di Daniele. A quel punto Nicole Murgia ha chiesto ad Edoardo di provare a parlarle: "Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico" lo ha avvertito.

Il faccia a faccia tra Antonella ed Edoardo

Davanti al nuovo faccia a faccia con Edoardo, Antonella ha spiegato di stare male per la situazione creata con lui e Oriana: "Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco" ha affermato ribadendo la sua volontà di andare via anche per via del suo rapporto con Oriana: "Non voglio più stare male per te, voglio andarmene, sei una pessima persona". Fermo sulle sue posizioni Edoardo: "Tu non riesci a sopportare il fatto che io per Oriana non provi odio. Il nostro rapporto è sbilanciato, io sono razionale, ma cerco di accontentare le tue strane pretese e tu no" ha affermato.