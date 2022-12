GF Vip, Edoardo racconta i retroscena dietro la rottura con Antonella: il video dello sfogo

(Edoardo Donnamaria si sfoga con Daniele Dal Moro raccontando i retroscena legati alla loro rottura)

Lì dov'è nata si è conclusa la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nella casa del Grande Fratello Vip, teatro di un discorso che pare aver davvero messo fine al connubio che sui social viaggiava con l'hashtag #donnalisi. Dopo giorni di liti e incomprensioni, gelosie e malumori acuiti anche dalla discussa imitazione che l'influencer ha fatto di Oriana, un breve ma intenso colloquio tra i due ha messo la parola fine al rapporto che, almeno al momento, è denso di rancore.

A prendere l'iniziativa è stata Antonella che ha chiamato in disparte Edoardo. Controvoglia, lui ha assecondato la richiesta di parlare: "In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti anche oggi, mi sento mancare di rispetto, perciò preferisco per adesso che ognuno stia dalla sua parte. Sei solo, fai il tuo percorso" le parole della ragazza. "Siamo perfettamente d'accordo... Solo questo mi dovevi dire?" ha replicato lui già pronto ad andare via. "Hai fretta? Vai", la reazione di Antonella che poi si è rintanata sotto le coperte.

Lo sfogo di Edoardo: "Mi manda fuori di testa"

Dopo la discussione Edoardo Donnamaria si è sfogato con Daniele Dal Moro sui retroscena legati alla rottura con Antonella. "Prova a non starci male" gli ha consigliato l'amico. "Lei mi manca di rispetto", ha replicato lui, infastidito dal comportamento di lei che negli ultimi tempi ha mostrato un certo interesse per Antonino "Ho sentito dire 'io per te mi sono annullata'. Annullata? Ma se hai fatto l'imbecille fino a ieri... Io sto vicino a Oriana perché mi sta simpatica, mi fa ridere. Lei mi ha detto: "Tu fai lo scemo con Oriana? Io da domani faccio la scema con Antonino. A me questa roba mi manda fuori di testa...".

Ad ora la situazione tra i due sembra ben lontana da qualsiasi chiarimento. Resta da vedere come procederà la convivenza, se ci sarà un riavvicinamento oppure proseguirà con ulteriori frecciate.