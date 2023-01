Antonella Fiordelisi accusa Edoardo Donnamaria di violenza, è caos al Gf Vip

"Mi hai messo le mani addosso" è con queste parole, rivolte al suo fidanzato Edoardo Donnamaria che Antonella Fiordelisi ha scatenato il caos al Gf Vip. Un'accusa di violenza che non è passata inosservata e che, in pochissimo tempo, sta facendo il giro di social e giornali. Ma andiamo con ordine. Cosa ha provocato l'ennesima lite tra i Donnalisi? E cos'è che ha spinto l'ex spadaccina a muovere un'accusa così grave nei confronti del ragazzo con cui ha una relazione all'interno della casa di Cinecittà?

Non è la prima volta che i due "piccioncini" sono protagonisti di accesi litigi all'interno della casa più spiata d'Italia ma questa volta sembra che i battibecchi abbiano lasciato spazio ad accuse gravissime. Antonella, infatti, ha insinuato non tanto velatamente che Edoardo le avrebbe messo le mani addosso. È iniziato tutto a causa di Oriana. Edoardo, infatti, che in puntata ha nominato la spagnola per delle frasi infelici che ha pronunciato nei confronti di Antonella ha poi dichiarato di essersi pentito di quella nomination. A quel punto Antonella, che è la più grande nemica di Oriana nella casa, non ci ha visto più e ha iniziato a inveire contro il fidanzato: "Hai sbagliato tutto, evidentemente hai paura di metterti contro il gruppetto", sono state le parole di Fiordelisi a cui Edoardo ha risposto a tono e senza peli sulla lingua.

“Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? - ha detto Edoardo -. Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Tu pensi che io faccia il carino con tutti? Beh con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma non dire stupidaggini”

Poi Donnamaria ha confessato ad Antonella di volere bene a Oriana e lei ha reagito girandosi si schiena per non guardarlo più in faccia. "Questa sei, accetta la verità. Imbecille, stai zitta, ti devi vergognare" sono state le parole di Edoardo che hanno scatenato l'ira di Antonella.

"Mi hai anche messo le mani addosso, non si fa" ha detto, infine, Antonella ed Edoardo, all'ascolto di questa accusa durissima, ha subito reagito: "Ma quali mani addosso, metti la testa a posto che stai bruciata".