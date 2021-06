Gf Vip, Antonella Elia fatta fuori da Adriana Volpe: "Maestrina, non ce la farà a sostituirmi"

Si è messa in moto già da un po' la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip. Autori e produzione, insieme ad Alfonso Signorini che sarà di nuovo al timone del programma, sono al lavoro per reclutare il cast. Sembra blindato invece il posto degli opinionisti. Anzi, delle opinioniste.

A sostituire Pupo e Antonella Elia saranno due donne e sui loro nomi non ci sarebbero più dubbi: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nessun annuncio ufficiale, ma le voci sono talmente insistenti - ed evidentemente veritiere - che Paolo Bonolis ha già rilasciato dichiarazioni in merito alla partecipazione della moglie. Non è da meno Antonella Elia, che fatica a mandare giù il boccone amaro: "Volpe e Bruganelli? - commenta sulle pagine di Nuovo Tv - Tempo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me".

La frecciatina contro Adriana Volpe

L'ormai ex opinionista ce l'ha in particolar modo con la conduttrice: "Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri". Sulla Bruganelli, invece, ci va cauta: "Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista". Insomma, è fuori dubbio che Antonella Elia resti incollata allo schermo dall'inizio alla fine della prossima edizione del Gf Vip, al via in autunno, continuando a fare l'opinionista (delle opinioniste). Nel frattempo si consola con l'amore: di nuovo insieme a Pietro Delle Piane, per lei si prospetta un'estate bollente. Almeno quello.