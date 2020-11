Gf Vip: Antonella Elia, la rivelazione shock su Pietro Delle Piane

Il Grande Fratello Vip era iniziato da pochi minuti, ma Antonella Elia non ha saputo trattenersi e ha comunicato di essere "ufficialmente single". Signorini dunque ha provato a chiedere maggiori informazioni, ma Antonella si è limitata ad affermare che è libera da ogni legame "questa volta per sempre".

La sua storia con Pietro Delle Piane ha avuto una brusca fine dopo la loro partecipazione a Temptation Island, lì Delle Piane non si era comportato come Antonella avrebbe desiderato, anzi, e quindi erano usciti separati. Elia poi aveva deciso di dare una seconda chance alla sua relazione ma si aspettava che Pietro si facesse perdonare. Dopo la dichiarazione di questa sera di Antonella Elia, la storia sembrerebbe definitivamente finita.

Manila Nazzaro: "Antonella potrebbe perdonare Pietro"

Pietro Delle Piane e le scuse a Antonella Elia

Pietro a agosto ha scritto un post per chiedere scusa alla compagna: "Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo".